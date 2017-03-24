Полиция задержала еще двух подозреваемых после теракта в Лондоне

Британская полиция провела еще два «значимых» задержания в связи с терактом в центре Лондона. Об этом на брифинге рассказал глава антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули.

Он также объявил, что террорист Халид Масуд при рождении получил другое имя — Эдриен Рассел Аджао. Он сменил имя из религиозных убеждений, но был также известен под другими псевдонимами.

Всего после теракта в Лондоне были задержаны десять человек. Ранее в полиции отчитались о задержании пяти мужчин и трех женщин, которых подозревали в подготовке новых нападений. Одну из женщин затем отпустили под залог.

Полицейские также изъяли 2700 вещественных доказательств, включая электронные устройства с «огромным количеством данных», после обыска по 16 адресам.