Названы серии домов, с которых начнется снос пятиэтажек в Москве

РБК
13:39, 24 марта 2017
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Массовый снос пятиэтажек в Москве начнется с домов серий I-510 и I-515. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы комиссии Мосгордумы по градостроительству Олега Сороку.

«Это панельные пятиэтажки, построенные в конце 50-х — начале 60-х годов, которые не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам», — сказал Сорока.

Префекты Западного и Северо-Восточного округов Москвы подтвердили, что дома серий I-510 и I-515 пойдут под снос в первую очередь.

По данным РБК, в Москве осталось около тысячи пятиэтажек серии I-510 и около двух тысяч домов серии I-515.

В пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы настаивают, что «сносных» серий в новой программе не будет». «Реновация планируется в поквартальном режиме и целиком будет зависеть от желания жителей. Если москвичи из конкретного квартала не захотят вступить в программу реновации, то переселять их и сносить дома никто не будет независимо от того, какой они серии», — заявили РБК в ведомстве.

РБК
О запуске новой программы сноса старых домов в Москве стало известно в конце февраля. Городские власти собираются снести около восьми тысяч домов и переселить более полутора миллионов человек. Стоимость программы оценивается в несколько триллионов рублей.
Под снос пойдут не только пятиэтажные хрущевки, но и дома, «аналогичные по конструктивным характеристикам» в пределах зон «реновации». Вероятно, имеются в виду девятиэтажки, которые расположены рядом с хрущевками.
В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому жильцам домов под снос предлагается в течение 60 дней согласиться на переезд в другую квартиру. В случае отказа городские власти обратятся в суд.

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