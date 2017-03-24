Названы серии домов, с которых начнется снос пятиэтажек в Москве
Массовый снос пятиэтажек в Москве начнется с домов серий I-510 и I-515. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы комиссии Мосгордумы по градостроительству Олега Сороку.
«Это панельные пятиэтажки, построенные в конце 50-х — начале 60-х годов, которые не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам», — сказал Сорока.
Префекты Западного и Северо-Восточного округов Москвы подтвердили, что дома серий I-510 и I-515 пойдут под снос в первую очередь.
По данным РБК, в Москве осталось около тысячи пятиэтажек серии I-510 и около двух тысяч домов серии I-515.
В пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы настаивают, что «сносных» серий в новой программе не будет». «Реновация планируется в поквартальном режиме и целиком будет зависеть от желания жителей. Если москвичи из конкретного квартала не захотят вступить в программу реновации, то переселять их и сносить дома никто не будет независимо от того, какой они серии», — заявили РБК в ведомстве.