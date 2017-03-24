Названы серии домов, с которых начнется снос пятиэтажек в Москве

Массовый снос пятиэтажек в Москве начнется с домов серий I-510 и I-515. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы комиссии Мосгордумы по градостроительству Олега Сороку.

«Это панельные пятиэтажки, построенные в конце 50-х — начале 60-х годов, которые не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам», — сказал Сорока.

Префекты Западного и Северо-Восточного округов Москвы подтвердили, что дома серий I-510 и I-515 пойдут под снос в первую очередь.

По данным РБК, в Москве осталось около тысячи пятиэтажек серии I-510 и около двух тысяч домов серии I-515.