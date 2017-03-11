Жильцам московских хрущевок дадут два месяца на решение о переселении в новые квартиры. Несогласных выселят через суд

В Госдуму внесен законопроект о программе переселения и сноса пятиэтажных домов в Москве. Документ внесла группа депутатов во главе с Николаем Гончаром из «Единой России», который избирался от центрального округа столицы.

Законопроект закрепляет условия строительства новых домов, переселения жильцов хрущевок, а также сноса пятиэтажек по программе «реновации». Так, жильцам дадут 60 дней на то, чтобы согласиться на предложенную для переселения квартиру. Если они откажутся, городские власти будут добиваться переселения через суд.

Причем судебное решение о выселении должно будет исполняться немедленно, жильцы смогут оспорить только соответствие новой квартиры параметрам старого жилья. Более того, в документе закреплено, что суды о выселении могут продолжаться даже в том случае, если решение городских властей о «реновации» района само было оспорено в суде.

Жильцам хрущевок предложат квартиры в том же районе Москвы, либо в соседнем районе в пределах того же округа. Тем, кто живет в Центральном, Зеленоградском, Троицком и Новомосковском округах, жилье могут предложить не в своем или соседнем районе, но в пределах своего округа.

В документе также прописана возможность упрощенного порядка согласования документации для строительства новых домов, в которые будут переселять жильцов пятиэтажек.

Под снос по решению властей могут пойти не только пятиэтажные дома, но и дома аналогичных серий в рамках зоны «реновации».