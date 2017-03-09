Собянин пообещал использовать взносы на капремонт хрущевок для строительства новых домов

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что взносы на капитальный ремонт, которые платили жители хрущевок, назначенных к сносу, пойдут на строительство нового жилья.

С момента принятия решения о включении старых панельных домов в программу переселения, их жители перестанут платить взносы на капремонт. Собянин отметил, что уже уплаченных жителями хрущевок денег «не хватит даже на сотую часть необходимых затрат» по строительству новых домов.

Ранее в Минстрое заявляли, что жильцы хрущевок получат уплаченные взносы обратно, если их дома назначат к переселению.

Собянин гарантировал, что москвичей будут переселять по принципу «метр в метр» жилой площади с сохранением числа комнат. При этом в новых домах прихожая, санузел и кухня, как правило, будут занимать больше площади, чем раньше.

Строить новые дома московские власти планируют из монолитных или панельных конструкций, но «по современным проектам». По оценке Собянина, они «простоят как минимум лет сто».

Глава города никак не затронул тему того, в каком районе жильцы хрущевок будут получать новые квартиры.