В мэрии допустили снос девятиэтажек по программе переселения хрущевок

Московская мэрия рассматривает возможность масштабного сноса не только панельных пятиэтажных домов, но и девятиэтажек, построенных вместе с ними в пределах одного квартала. Об этом со ссылкой на неназванный источник в городской администрации сообщают «Ведомости».

Всего в Москве насчитывается 560 кварталов подобной типовой застройки, в них расположены 7 тысяч пятиэтажек. При этом в своих оценках столичное правительство закладывает цифру 8 тысяч домов во вторую волну сноса.

Принцип сноса, по словам неназванного чиновника, будет поквартальный. Решение о переселении квартала и сносе домов будет приниматься только после опроса жителей. «Если жители выступят против, то их дома трогать не будут — например, такое вполне возможно в кварталах с кирпичными пятиэтажками сталинского периода», — сказал источник издания.

Переселение будет проводиться только в пределах того же района, новые дома будут обеспечены детскими садами, школами и благоустроенными парками. «Ведомости» пишут, что первые дома будут расселять за счет городского бюджета, без привлечения инвесторов.

Первые кварталы для реконструкции планируют выбрать к сентябрю 2017 года.

Всего, как ожидается, будет реконструировано не менее 30 миллионов квадратных метров жилья, где проживают более полутора миллионов человек. Затраты на эту программу оценивают в 2,4 триллиона рублей.