В Москве собираются сносить все пятиэтажки. Правда все снесут?

Мы не знаем. Формально одобрения президента для таких решений не требуется: это дело городских властей. Возможно, мэрия просто решила, что проект сложный, затронет множество людей, так что лучше сразу показать: президент не против.

Путин:

«Я знаю настроения и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением».