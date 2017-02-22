В Москве собираются сносить все пятиэтажки. Правда все снесут?
1
Разве это какое-то новое решение? Их же давно решили снести
Да, но раньше речь шла только о так называемых хрущевках. А теперь мэрия решила снести и все остальные пятиэтажки, которых в четыре раза больше, чем хрущевок. 21 февраля 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин обсуждал эту идею с президентом России Владимиром Путиным. И тот ее одобрил.
2
Стоп. А при чем здесь Путин?
Мы не знаем. Формально одобрения президента для таких решений не требуется: это дело городских властей. Возможно, мэрия просто решила, что проект сложный, затронет множество людей, так что лучше сразу показать: президент не против.
Путин:
«Я знаю настроения и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением».
3
Сколько в Москве пятиэтажек? Там живет много людей?
Больше восьми тысяч. По словам Сергея Собянина, там живут около 1,6 миллиона человек.
4
И все эти дома снесут? А когда?
Собираются снести, да. Кроме некоторых домов, которые представляют архитектурную ценность. Что касается сроков — это совершенно неизвестно. Хрущевки сносят уже больше 15 лет, хотя их было не восемь тысяч, а вчетверо меньше. Сначала обещали закончить до 2010-го, но с тех пор постоянно переносят сроки на год. Сейчас обещают снести последние хрущевки (71 здание) в 2018-м, но никто не может гарантировать, что на этот раз управятся вовремя. Очевидно, что в Москве еще много лет будут стоять пятиэтажные дома. В мэрии признают, что проект затянется на долгие годы — пока чиновники только прикидывают, как надо его осуществлять, и обещают определиться до конца 2017-го.
5
А зачем сносить? Это аварийные дома?
Нет. Но городские власти считают, что они станут аварийными через 10–20 лет. Собянин говорит, что эти здания устроены таким образом, что дешевле их снести и построить новые, а не проводить капитальный ремонт.
6
А что будет с жителями пятиэтажек?
Мэрия обещает переселить их в новые дома. Собянин уже написал в твиттере, что поручил подготовить площадки для строительства. Непонятно, что это означает — ведь в то же время в мэрии говорят, что властям еще только предстоит понять, как именно будет устроена программа сноса и строительства нового жилья.
По закону города Москвы при переселении из аварийного жилья людей должны селить в том же районе или в соседнем. Квартира должна быть не меньше прежней и с тем же количеством комнат. Если условия стали лучше, брать с жителей доплату нельзя. Кроме того, жители имеют право отказаться от переезда и получить денежную компенсацию за свое жилье.