Как будут сносить дома в Москве?
1
Что случилось?
В Госдуму внесли проект поправок, которые регламентируют снос нескольких тысяч московских домов (в основном пятиэтажек), строительство новых и переселение 1,6 миллиона жильцов. Если вкратце, суть примерно в следующем: власти решили, что выгоднее снести все пятиэтажки и переселить людей в новые дома, чем тратиться на капитальный ремонт. Это программа колоссального масштаба, так что теперь решили изменить законодательство таким образом, чтобы максимально упростить бюрократические процедуры и защититься от судебных тяжб с жильцами. По мнению властей, это позволит закончить программу в разумные сроки.
2
Сносить будут не только пятиэтажки?
Нет, не только. Нужно понимать, что речь идет не о сносе отдельных домов, а о «реновации территорий». На этих территориях снесут не только пятиэтажки, но и дома «аналогичные по конструктивным характеристикам». Очевидно, имеются в виду кварталы, где пятиэтажки соседствуют с девятиэтажными домами похожей конструкции. Список серий домов под снос в мэрии обещают опубликовать в ближайшее время.
3
И куда собираются переселять?
В новые дома. Власти уверяют, что построят современные дома «с полной отделкой», которые будут энергоэффективными, позволят проводить внутренние перепланировки и подойдут для маломобильных людей. По оценке авторов законопроекта, рыночная стоимость квартир в таких домах по сравнению со старыми сильно вырастет. Квартиры будут не меньше, чем старые. Авторы законопроекта в пояснительной записке утверждают, что в большинстве случаев выйдет так, что новые квартиры окажутся даже больше старых — просто потому что сейчас уже не строят такие маленькие кухни и другие помещения общего пользования. Те, кто стоят в очереди на улучшение жилищных условий, при переселении должны получить квартиры площадью не менее 18 квадратных метров на человека — такие нормативы установлены в Москве.
4
А в какой район?
Предполагается, что переселять будут в рамках того же района или в соседний. Но тех, кто живет в Центральном, Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административном округе могут переселить и дальше, но в пределах округа.
5
Жильцы смогут отказаться от переселения?
Это неизвестно. Мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что будут переселять «только те кварталы, где большинство граждан скажет: „Да, мы хотим, да, это необходимо“». По его словам, жители будут голосовать с помощью сервисов «Активный гражданин» (прозрачность этого приложения вызывала немало вопросов) и «Мои документы».
Если большинство жителей согласятся, остальные, по сути, уже не смогут отказаться от переселения. Всем жильцам предложат подписать контракты о переселении, и если кто-то не сделает этого в течение двух месяцев, город обратится в суд. Суд может разрешить обязать жильца переехать. При этом даже если такой жилец обратится со встречными исками к городу и попытается оспорить законность сноса дома, это не задержит процесс принудительного переселения.
6
И сколько времени займет переселение?
Это неизвестно. Но судя по пояснительной записке, власти рассчитывают, что строительство новых домов будет занимать не сильно больше двух лет. Для этого и вносятся поправки в законодательство, которые, в частности, позволят сильно упростить процедуры, связанные с оформлением технической документации.
7
А зачем было платить за капитальный ремонт, если дома все равно сносят? Деньги вернут?
Не вернут. В мэрии уже сообщили, что эти деньги пойдут на программу реновации. Жителей домов, которые определят под снос, освободят от взносов на капитальный ремонт.
8
Законопроект примут?
Мы точно не знаем, но в этом сложно сомневаться: неслучайно Собянин получал одобрение на этот законопроект у президента России Владимира Путина на встрече в феврале — позиция главы государства особо упомянута в пояснительной записке. По данным источников РБК в Госдуме, законопроект не просто примут, но и постараются сделать это до осени 2017 года.