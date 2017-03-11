Как будут сносить дома в Москве?

Это неизвестно. Мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что будут переселять «только те кварталы, где большинство граждан скажет: „Да, мы хотим, да, это необходимо“». По его словам, жители будут голосовать с помощью сервисов «Активный гражданин» (прозрачность этого приложения вызывала немало вопросов) и «Мои документы».

Если большинство жителей согласятся, остальные, по сути, уже не смогут отказаться от переселения. Всем жильцам предложат подписать контракты о переселении, и если кто-то не сделает этого в течение двух месяцев, город обратится в суд. Суд может разрешить обязать жильца переехать. При этом даже если такой жилец обратится со встречными исками к городу и попытается оспорить законность сноса дома, это не задержит процесс принудительного переселения.