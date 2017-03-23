Убийца Вороненкова умер в больнице

Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова умер во время операции в больнице. Об этом сообщает украинское издание «Вести». Его корреспондент сослался на сотрудников правоохранительных органов, которые находятся в больнице.

«Готовый. Вызывайте начальство», — прокомментировал один из силовиков смерть киллера.

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта, когда он направлялся на встречу с другим бывшим депутатом Ильей Пономаревым. Охранник Вороненкова открыл ответный огонь. Убийца получил два огнестрельных ранения, в том числе сквозное ранение в голову.

Генпрокуратура Украины и президент страны Петр Порошенко обвинили Россию в причастности к убийству Вороненкова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил ответственность за смерть бывшего депутата на Украину.