Убийца Вороненкова умер в больнице
13:59, 23 марта 2017
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Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова умер во время операции в больнице. Об этом сообщает украинское издание «Вести». Его корреспондент сослался на сотрудников правоохранительных органов, которые находятся в больнице.
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган подтвердила «Украинской правде» информацию о смерти убийцы.
«Готовый. Вызывайте начальство», — прокомментировал один из силовиков смерть киллера.
Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта, когда он направлялся на встречу с другим бывшим депутатом Ильей Пономаревым. Охранник Вороненкова открыл ответный огонь. Убийца получил два огнестрельных ранения, в том числе сквозное ранение в голову.
Генпрокуратура Украины и президент страны Петр Порошенко обвинили Россию в причастности к убийству Вороненкова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил ответственность за смерть бывшего депутата на Украину.
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