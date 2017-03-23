Собянин попросил отменить суды по продаже помещений малому бизнесу. В правительстве выступили против

Минэкономразвития выступило против предложения мэра Москвы Сергея Собянина запретить предпринимателям оспаривать в суде цену выкупаемых у города помещений. Об этом сказано в ответе главы департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства Максима Паршина на запрос лидера московского «Яблока» Сергея Митрохина.

По мнению ведомства, предложение столичных властей снижает уровень гарантий малому и среднему бизнесу, а также противоречит стратегии развития предпринимательства до 2030 года. В министерстве подчеркнули, что нельзя пытаться увеличивать прибыль города от продажи помещений в ущерб интересам бизнеса, которому законом даны особые гарантии.

Пресс-секретарь МЭР Елена Лашкина рассказала, что свою позицию ведомство направило в правительство. Представитель московского правительства Гульнара Пенькова никак не прокомментировала ситуацию.