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Собянин попросил отменить суды по продаже помещений малому бизнесу. В правительстве выступили против

Ведомости
07:30, 23 марта 2017
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Минэкономразвития выступило против предложения мэра Москвы Сергея Собянина запретить предпринимателям оспаривать в суде цену выкупаемых у города помещений. Об этом сказано в ответе главы департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства Максима Паршина на запрос лидера московского «Яблока» Сергея Митрохина.

По мнению ведомства, предложение столичных властей снижает уровень гарантий малому и среднему бизнесу, а также противоречит стратегии развития предпринимательства до 2030 года. В министерстве подчеркнули, что нельзя пытаться увеличивать прибыль города от продажи помещений в ущерб интересам бизнеса, которому законом даны особые гарантии.

Пресс-секретарь МЭР Елена Лашкина рассказала, что свою позицию ведомство направило в правительство. Представитель московского правительства Гульнара Пенькова никак не прокомментировала ситуацию.

В январе 2017 года стало известно, что Собянин написал премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой пересмотреть правила выкупа недвижимости у города.
Собянин сетовал на то, что с 2008 года малый бизнес может в приоритетном порядке выкупать занимаемые помещения и оспаривать предложенную цену в суде. По утверждению мэра, город не досчитался 5 миллиардов рублей из-за того, что суды снижали цену по просьбе предпринимателей.

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