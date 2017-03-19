Сын свидетеля по делу Евгении Чудновец арестован за разбой

Данеляна вместе с еще одним молодым человеком арестовали по подозрению в причастности к нападению на магазин: группа подростков, в том числе несколько воспитанников детского дома, похитили 13 тысяч рублей, угрожая кассиру ножом.

Суд в Катайске Курганской области принял решение об аресте Кима Данеляна — сына главного свидетеля по делу Евгении Чудновец, которую в декабре 2016 года приговорили к пяти месяцем колонии за попытку привлечь внимание к издевательству над ребенком.

Ким Данелян — сын Эрнеста Данеляна, который первым отправил в интернет видео с издевательствами над мальчиком. Ким нашел в катайском кафе телефон воспитательницы детского лагеря «Красные орлы», на котором обнаружилось видео с издевательствами. Его отец стал свидетелем по этому делу, а также по делу Евгении Чудновец, которую за репост ролика обвинили в распространении детской порнографии.

Суд приговорил Чудновец к лишению свободы несмотря на то, что даже обвинение просило заменить наказание. Приговор критиковала, в том числе, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова (у Чудновец грозились отнять трехлетнего ребенка).

В соцсетях родные Чудновец ранее публиковали запись ее телефонного разговора с Эрнестом Данеляном, который обещает ей проблемы с законом, отмечает Znak.com.

Евгения Чудновец вышла на свободу в марте 2017 года.