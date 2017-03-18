Службу безопасности «Роснефти» возглавил заместитель уволившегося генерала ФСБ

РБК
06:30, 18 марта 2017
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Службу безопасности «Роснефти» возглавил Урал Латыпов, который ранее был заместителем руководителя этого подразделения компании. Он сменил Олега Феоктистова — генерала ФСБ, об увольнении которого стало известно 7 марта.

По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, Латыпов пока исполняет обязанности руководителя службы безопасности. Означает ли это, что компания будет искать другого человека на этот пост, неизвестно.

Урал Латыпов — бывший сотрудник правоохранительных органов. Он работал в прокуратуре и ФСКН.

В 2012 году Латыпов был назначен заместителем начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Московской области (на этом посту он руководил следственной службой). В этой должности Латыпов работал под началом предшественника Олега Феоктистова на посту главы службы безопасности «Роснефти» — генерал-лейтенанта МВД Василия Юрченко.

РБК
Первой об увольнении Олега Феоктистова из «Роснефти» сообщила «Новая газета». Впоследствии информацию подтвердил глава компании Игорь Сечин. По данным издания, одновременно Феоктистова уволили из ФСБ. РБК сообщало, что, возможно, он все же продолжит службу в службе экономической безопасности ФСБ.
По данным «Новой газеты», Олег Феоктистов был инициатором дела против министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого задержали в офисе «Роснефти» в ноябре 2016 года.
В ФСБ Феоктистов курировал задержание губернатора Кировской области Никиты Белых в июне 2016 года и губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в марте 2015-го. Кроме того, он лично запрашивал разрешение на прослушку заместителя руководителя антикоррупционного управления Бориса Колесникова (который впоследствии покончил с собой в здании СК). Генерал ФСКН Александр Бульбов и генерал МВД Виктор Сюсюра обвиняли Олега Феоктистова в фабрикации дел.

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