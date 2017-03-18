Службу безопасности «Роснефти» возглавил заместитель уволившегося генерала ФСБ
Службу безопасности «Роснефти» возглавил Урал Латыпов, который ранее был заместителем руководителя этого подразделения компании. Он сменил Олега Феоктистова — генерала ФСБ, об увольнении которого стало известно 7 марта.
По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, Латыпов пока исполняет обязанности руководителя службы безопасности. Означает ли это, что компания будет искать другого человека на этот пост, неизвестно.
Урал Латыпов — бывший сотрудник правоохранительных органов. Он работал в прокуратуре и ФСКН.
В 2012 году Латыпов был назначен заместителем начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Московской области (на этом посту он руководил следственной службой). В этой должности Латыпов работал под началом предшественника Олега Феоктистова на посту главы службы безопасности «Роснефти» — генерал-лейтенанта МВД Василия Юрченко.