Суд признал Михаила Деля виновным в избиении приемного сына

По статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), сообщили представители суда, Делю было назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ.

Зеленоградский суд Москвы признал Михаила Деля, из семьи которого изъяли 10 детей, виновным в избиении приемного сына.

«Судом было рассмотрено дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) в отношении Михаила Деля и назначено наказание в виде обязательных работ на срок 90 часов», — сказала Большакова.

Первоначально против Деля было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). В начале февраля был подписан президентский указ о декриминализации побоев близких родственников, после чего адвокат Михаила Деля Иван Павлов заявил, что будет добиваться снятия уголовного обвинения по 116 статье УК.

На Михаила Деля было заведено еще одно уголовное дело — по статье 156 УК (неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Михаил Дель и его жена Светлана воспитывали 13 детей, в том числе восьмерых приемных и четверых усыновленных. В январе органы соцзащиты изъяли у семьи Делей десять детей. Такое решение, объявили представители департамента соцзащиты Москвы, было принято после того, как воспитатели детского сада обнаружили следы побоев у одного из детей Делей.