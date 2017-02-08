Московская семья, у которой изъяли приемных детей, отказалась от иска к органам опеки и полиции

Светлана Дель, у которой изъяли приемных детей, отказалась от иска к органам опеки и полицейским. Об этом сообщил «Интерфаксу» ее адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

«Мы надеемся, что этот отказ переведет урегулирование данного инцидента в другое, пусть не судебное, но все же существующее русло», — сказал Павлов.

«Светлана [Дель] во всех своих решениях руководствуется благополучием детей», — сказал Павлов, добавив, что речь идет именно об отзыве иска, а не о мировом соглашении.