Московская семья, у которой изъяли приемных детей, отказалась от иска к органам опеки и полиции
Светлана Дель, у которой изъяли приемных детей, отказалась от иска к органам опеки и полицейским. Об этом сообщил «Интерфаксу» ее адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.
«Мы надеемся, что этот отказ переведет урегулирование данного инцидента в другое, пусть не судебное, но все же существующее русло», — сказал Павлов.
«Светлана [Дель] во всех своих решениях руководствуется благополучием детей», — сказал Павлов, добавив, что речь идет именно об отзыве иска, а не о мировом соглашении.
Органы социальной защиты 10 января забрали из семьи Михаила и Светланы Дель, проживающих в Москве, десять приемных детей. Как утверждают супруги, им не предъявили никаких документов в связи с изъятием детей.
Позже представители департамента социальной защиты Москвы пояснили, что решение об изъятии детей было принято из-за того, что работники детского сада обнаружили у одного ребенка следы побоев.
Психологи, беседовавшие с изъятыми детьми, заявили, что они жаловались на побои со стороны приемного отца. В связи с этим Следственный комитет возбудил против Михаила Деля уголовное дело по статье 116 УК (побои). Еще одно дело завели на сотрудников органов опеки, их подозревают в халатности.
Светлана Дель, в свою очередь, обратилась в суд с просьбой признать незаконными действия сотрудников отдела опеки управления соцзащиты департамента труда и социальной защиты Москвы и отдела МВД России по районам Силино и Старое Крюково, изъявших детей.
Также семья Дель подала иск о признании незаконными распоряжений департамента соцзащиты Москвы о расторжении договоров опеки над восемью детьми. Двое детей были переданы под опеку матери Светланы Дель.
7 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев родственников. Ожидается, сообщил авдокат Иван Павлов, что обвинения с Сергея Деля будут сняты.