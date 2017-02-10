На Михаила Деля завели уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей

По словам Павлова, дело было выделено из ранее возбужденного в отношении мужчины дела о побоях.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) в отношении Михаила Деля — отца десяти приемных детей, изъятых органами опеки в январе. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

В январе 2017 года органы опеки изъяли из московской семьи Делей десять приемных детей. Родители, Светлана и Михаил Дель, утверждают, что им при этом не предъявили никаких документов. Позже в органах опеки пояснили, что работники детского сада нашли у одного ребенка следы побоев.

Психологи после беседы с изъятыми детьми рассказали, что те жаловались на побои со стороны приемного отца. В связи с этим Следственный комитет возбудил против Михаила Деля уголовное дело по статье побои (это произошло до декриминализации побоев в отношении родственников). Мужчина категорически отрицает, что когда-либо бил детей.

Правительство Москвы заявило, что изъятых детей не вернут в семью. Позже двое детей были переданы под опеку матери Светланы Дель.

В отношении сотрудников органов опеки было возбуждено уголовное дело о халатности.