Во Франции начали расследование в связи с поездкой кандидата в президенты в Лас-Вегас

AFP
20:42, 14 марта 2017
Надежный источник

Во Франции начато расследование в связи с мероприятием в Лас-Вегасе в 2016 году, на котором выступал кандидат в президенты страны Эммануэль Макрон, занимавший тогда пост министра экономики. Об этом сообщает AFP.

Речь идет о мероприятии в рамках выставки потребительской электроники CES, которое было организовано без конкурса компанией Havas за 400 тысяч евро; по данным СМИ, на гостиницы было потрачено около 100 тысяч евро. Макрон был там главным спикером, передает AFP. 

Представитель Макрона заявил AFP, что расследование коснется не самого кандидата, а правительственного агентства Business France, которое организовывало мероприятие. Представители агентства заявили, что признают возможность нарушений при проведении мероприятия.

О тратах на мероприятие в Лас-Вегасе с участием Эммануэля Макрона первым сообщило издание Le Canard enchainé, которое также писало о нарушениях, предположительно допущенных другим кандидатом в президенты Франсуа Фийоном при найме на работу своих родственников.

Согласно результатам опросов общественного мнения, самовыдвиженец Эммануэль Макрон имеет шансы пройти во второй тур президентских выборов вместе с кандидатом от крайних правых Марин Ле Пен (она в опросах лидирует). Третье место в опросах занимает Франсуа Фийон, которому 14 марта предъявили обвинения в растрате бюджетных средств. 

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться