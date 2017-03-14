Франсуа Фийону предъявили обвинение в растрате государственных средств

Кандидату в президенты Франции от правых и центристов Франсуа Фийону предъявлено обвинение в растрате государственных средств, сообщает Le Figaro со ссылкой на его адвоката.

Франсуа Фийона подозревают в том, что, будучи депутатом, он назначил свою жену Пенелоп помощницей и платил ей зарплату, хотя она не выполняла практически никакой работы. На посту сенатора он якобы платил в аналогичной ситуации своим детям. В отношении политика и его жены идет расследование.

Супруги утверждают, что Пенелоп на самом деле выполняла работу помощницы. Сам Фийон извинился за то, что нанял на работу жену, однако отметил, что не нарушал закон. Покинуть предвыборную гонку он отказался.

Франсуа Фийон считается одним из фаворитов в предвыборной гонке во Франции.