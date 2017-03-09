Минкультуры не обнаружило гей-пропаганды в «Красавице и чудовище»

Министерство культуры не нашло «пропаганды гомосексуализма» в фильме «Красавица и чудовище», снятом киностудией Disney. Об этом заявил глава Минкультуры Владимир Мединский.

«Проверили, не нашли. У нас есть заключение института культурного наследия Лихачева, они посмотрели фильм в деталях целой комиссией. Институт славится своим ультраконсервативным подходом по вопросам культуры. Они рекомендовали повысить возрастной ценз, что и было сделано [до „16+“]», — сказал Мединский.

Проверить фильм на наличие гей-пропаганды министра культуры просил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов утверждал, что получил множество обращений от обеспокоенных родителей. В том случае, если наличие «пропаганды гомосексуализма» подтвердится, депутат просил Минкультуры запретить прокат «Красавицы и чудовища» в России.

Комментируя заявление Мединского, Милонов сообщил, что будет добиваться повторной экспертизы «Красавицы и чудовища» на базе другого института. Новая экспертиза, надеется депутат, «даст однозначное решение, что данный фильм является, прежде всего, не художественным детским произведением, а пропагандой гомосексуализма».