«Красавице и Чудовищу» присвоили категорию «16+». Что, детям помладше вход совсем запрещен?
1
Разве все эти возрастные ограничения — это не просто рекомендация для родителей?
Нет. Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» содержит разные ограничения для организаций, которые осуществляют «оборот информационной продукции», — например, для кинотеатров. Для примера: если фильм 16+, кинотеатр несет ответственность за то, чтобы на сеансе не было детей младше. И эта ответственность прописана в Кодексе об административных правонарушениях (штраф от 20 до 50 тысяч рублей для юридических лиц или административное приостановление деятельности на срок до трех месяцев).
2
А если с родителями?
Мы не можем сказать точно, потому что в законе нет четкого ответа на этот вопрос. Там сказано напрямую, что с шестилетнего возраста дети могут ходить на фильмы 12+, если их сопровождает кто-то из родителей. Обо всех остальных категориях там ничего не сказано. Видимо, авторы имели в виду, что по умолчанию на остальные возрастные ограничения присутствие родителей никак не влияет.
3
И что, кинотеатры действительно не пускают детей на сеансы даже с родителями?
По-разному. В кассе кинотеатра московской сети «Каро-фильм» нам сказали по телефону, что с родителем ребенка пустят, но для этого нужно написать заявление — о том, что родители не против. В «Пяти звездах» и «Иллюзионе» просто ответили, что с родителями пускают без всяких вопросов. Судя по отзывам на форумах, иногда детей не пускают на фильмы даже с родителями. Так что лучше звонить в кинотеатр и уточнять — пустят или не пустят.