«Красавице и чудовищу» студии Disney присвоили в России рейтинг «16+»

Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение фильму студии Disney «Красавица и чудовище» с возрастным ограничением «16+». Об этом сообщил директор департамента кинематографии министерства Вячеслав Тельнов. Детей младше 16 лет будут пускать на сеансы только в сопровождении родителей.

В компании WDSSPR, которая является дистрибьютором фильмов Disney на территории РФ, пока не комментируют эту информацию, так как прокатного удостоверения у нее на руках еще нет. Скорее всего, оно поступит только завтра в середине рабочего дня.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в начале марта попросил министра культуры Владимира Мединского проверить «Красавицу и чудовище» на предмет «пропаганды гомосексуализма». Поводом для обращения стало заявление авторов фильма о том, что один из его персонажей — гей.

В США фильму «Красавица и чудовище» присвоен рейтинг PG (рекомендуется присутствие родителей) — из-за сцен насилия и образов, которые могут напугать ребенка.

«Красавица и чудовище» выйдет в российский прокат 16 марта. Главные роли в картине исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.