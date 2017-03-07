Власти Москвы насчитали 60 пострадавших от гололедицы. Жители сообщают о переполненных травмпунктах

За прошедшие сутки за медицинской помощью в Москве обратились более 60 человек, получивших травмы из-за гололедицы, сообщил 7 марта департамент здравоохранения города.

В свою очередь в соцсетях после резкого ухудшения погоды в Москве 6 марта появились сообщения об очередях в травмпунктах и больницах.

О переполненных травмпунктах, в числе прочих, пишет и «Коммерсант». Так, одна из собеседниц издания, госпитализированная в институт Склифосовского с переломом ноги, сообщила, что в этом медицинском учреждении закончились места в травматологическом отделении. Из обезболивающих, рассказала она, ей предложили лишь кеторол, а ждать хирурга, который сделал перевязку, пришлось около 12 часов.

В свою очередь, муниципальный депутат Гагаринского района от партии «Яблоко» Елена Русакова, повредившая ногу на льду, рассказала изданию, что в приемной травматологического отделения 1-й Градской больницы «была гигантская очередь, человек 200 с такими же повреждениями».