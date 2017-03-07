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Власти Москвы насчитали 60 пострадавших от гололедицы. Жители сообщают о переполненных травмпунктах

Интерфакс
13:49, 7 марта 2017
Надежный источник

За прошедшие сутки за медицинской помощью в Москве обратились более 60 человек, получивших травмы из-за гололедицы, сообщил 7 марта департамент здравоохранения города.

В свою очередь в соцсетях после резкого ухудшения погоды в Москве 6 марта появились сообщения об очередях в травмпунктах и больницах.

О переполненных травмпунктах, в числе прочих, пишет и «Коммерсант». Так, одна из собеседниц издания, госпитализированная в институт Склифосовского с переломом ноги, сообщила, что в этом медицинском учреждении закончились места в травматологическом отделении. Из обезболивающих, рассказала она, ей предложили лишь кеторол, а ждать хирурга, который сделал перевязку, пришлось около 12 часов.

В свою очередь, муниципальный депутат Гагаринского района от партии «Яблоко» Елена Русакова, повредившая ногу на льду, рассказала изданию, что в приемной травматологического отделения 1-й Градской больницы «была гигантская очередь, человек 200 с такими же повреждениями».

«Столичные медики за минувшие сутки оказали помощь 67 пострадавшим в результате ледяного дождя», — сказал сотрудник пресс-службы.

Интерфакс
6 марта в Москве прошел ледяной дождь, сменившийся мокрым снегом и градом. В результате возник сильный гололед, приведший к 8-балльным пробкам на автодорогах и сбоям в движении на некоторых направлениях Московской железной дороги. Тротуары в городе оказались покрыты коркой льда.
7 марта, как объявили Гидрометцентр и МЧС, неблагоприятные погодные условия — гололедица и сильный ветер — сохранятся в Москве и ряде других регионов центральной России.

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