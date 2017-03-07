МЧС и Гидрометцентр предупредили о сильном ветре и гололеде в Москве

МЧС и Гидрометцентр предупредили, что в Москве и других регионах Центрального федерального округа 7 марта ожидается гололед и сильный ветер.

В сообщении МЧС говорится, что ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Из-за мокрого снега возможны обрывы линий электропередач и повреждение рекламных конструкций на улицах.

«Ситуация касается большого числа регионов, особенно Ивановской, Ярославской и Владимирской областей. И в Москве ужасно скользко, необходима предельная бдительность. Очень опасная ситуация, об этом обязательно нужно говорить», — заявил агентству «Интерфакс» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Агентство «Москва» сообщает со ссылкой на Гидрометцентр, что за последние сутки в столице выпали почти 15 процентов месячной нормы осадков.

На дорогах Москвы за сутки произошли 700 дорожных аварий. Это не превышает среднего числа ДТП: очевидно, многие водители решили не пользоваться машинами. В пресс-службе городского управления ГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадали 23 человека.