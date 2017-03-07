шапито
Как вести себя на льду? Объясняем на гифках
В Москву вернулась зима. С гололедом! «Медуза» с помощью гифок объясняет, как нужно вести себя на льду, чтобы добраться до работы или дома в целости. Берегите себя!
Не надевайте обувь с плоской, скользкой подошвой. Пожалеете.
Старайтесь сдерживать себя и не наступайте на открытый лед, думая, что вы уж точно устоите на ногах — вы же такой ловкий и умеете контролировать любую ситуацию.
А если все же заберетесь на лед, убедитесь, что вы не стоите на склоне.
Даже если у вас в руках лопата.
Ходить по льду лучше с друзьями. Даже если они вас не поймают, будет повод вместе посмеяться.
Дворник не успел посыпать тротуар солью? Возьмите ситуацию в свои руки.
И помните: никаких танцев на льду.