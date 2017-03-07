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Как вести себя на льду? Объясняем на гифках

Meduza
10:27, 7 марта 2017

В Москву вернулась зима. С гололедом! «Медуза» с помощью гифок объясняет, как нужно вести себя на льду, чтобы добраться до работы или дома в целости. Берегите себя!

Не надевайте обувь с плоской, скользкой подошвой. Пожалеете.

Старайтесь сдерживать себя и не наступайте на открытый лед, думая, что вы уж точно устоите на ногах — вы же такой ловкий и умеете контролировать любую ситуацию.

А если все же заберетесь на лед, убедитесь, что вы не стоите на склоне.

Даже если у вас в руках лопата.

Ходить по льду лучше с друзьями. Даже если они вас не поймают, будет повод вместе посмеяться.

Дворник не успел посыпать тротуар солью? Возьмите ситуацию в свои руки.

И помните: никаких танцев на льду.