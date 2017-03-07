В Сирии погиб еще один россиянин
В Сирии погиб житель Тольятти Василий Юрлин. Об этом сообщает группа Conflict Intelligence Team, которая собирает и изучает информацию о боях в Сирии и Донбассе. Участники группы предполагают, что Юрлин воевал в Сирии как наемник.
Conflict Intelligence Team ссылается на пост Анастасии Скрыпниковой (предположительно, родственницы или знакомой Юрлина) в соцсети «ВКонтакте». Она сообщила, что Юрлин был убит в Сирии 20 февраля. Похороны погибшего, по словам Скрыпниковой, состоятся в Тольятти 8 марта.
Сообщение о похоронах также опубликовано в группе ветеранов спецназа из Тольятти.
При каких обстоятельствах погиб Юрлин, неизвестно. Министерство обороны России не сообщало о его гибели.
Судя по фотографиям в личном аккаунте, Юрлин ранее служил в ВДВ и регулярно посещал мемориалы и захоронения участников боевых действий в горячих точках, в частности, в Чечне. При этом никаких свидетельств того, что Юрлин в последние годы нес службу в российской армии, нам обнаружить не удалось.