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В Сирии погиб еще один россиянин

Conflict Intelligence Team
11:35, 7 марта 2017
Требует подтверждения

В Сирии погиб житель Тольятти Василий Юрлин. Об этом сообщает группа Conflict Intelligence Team, которая собирает и изучает информацию о боях в Сирии и Донбассе. Участники группы предполагают, что Юрлин воевал в Сирии как наемник.

Conflict Intelligence Team ссылается на пост Анастасии Скрыпниковой (предположительно, родственницы или знакомой Юрлина) в соцсети «ВКонтакте». Она сообщила, что Юрлин был убит в Сирии 20 февраля. Похороны погибшего, по словам Скрыпниковой, состоятся в Тольятти 8 марта.

Сообщение о похоронах также опубликовано в группе ветеранов спецназа из Тольятти.

При каких обстоятельствах погиб Юрлин, неизвестно. Министерство обороны России не сообщало о его гибели.

Судя по фотографиям в личном аккаунте, Юрлин ранее служил в ВДВ и регулярно посещал мемориалы и захоронения участников боевых действий в горячих точках, в частности, в Чечне. При этом никаких свидетельств того, что Юрлин в последние годы нес службу в российской армии, нам обнаружить не удалось.

Conflict Intelligence Team
Conflict Intelligence Team 6 марта сообщила о гибели в Сирии российского военнослужащего Артема Горбунова, служившего в разведке. Министерство обороны РФ подтвердило эту информацию.
6 марта также стало известно о гибели россиянина Ивана Слышкина. По данным РБК, он был наемником частной военной компании Вагнера. Минобороны сообщило, что Иван Слышкин в 2013 году уволился из вооруженных сил.
Вагнер — позывной Дмитрия Уткина, которого называют командиром российских наемников. По данным журналистов, именно Уткин занимается их вербовкой, подготовкой и отправкой в зоны боевых действий в Сирии и на Украине.

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