В Сирии погиб еще один россиянин

В Сирии погиб житель Тольятти Василий Юрлин. Об этом сообщает группа Conflict Intelligence Team, которая собирает и изучает информацию о боях в Сирии и Донбассе. Участники группы предполагают, что Юрлин воевал в Сирии как наемник.

Conflict Intelligence Team ссылается на пост Анастасии Скрыпниковой (предположительно, родственницы или знакомой Юрлина) в соцсети «ВКонтакте». Она сообщила, что Юрлин был убит в Сирии 20 февраля. Похороны погибшего, по словам Скрыпниковой, состоятся в Тольятти 8 марта.

Сообщение о похоронах также опубликовано в группе ветеранов спецназа из Тольятти.

При каких обстоятельствах погиб Юрлин, неизвестно. Министерство обороны России не сообщало о его гибели.