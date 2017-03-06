В Сирии погиб военнослужащий российской бригады разведки

В Сирии погиб российский военнослужащий Артем Горбунов, служивший в 96-й отдельной бригаде разведки, которая базируется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает команда Conflict Intelligence Team — она занимается анализом информации о боях в Сирии и Донбассе.

Conflict Intelligence Team ссылается на запись жены погибшего, которая в комментарии в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что он был убит 2 марта. О том, что Горбунов служил в 96-й бригаде, сообщили неназванные источники Conflict Intelligence Team.

Министерство обороны России официально не сообщало о гибели Артема Горбунова.