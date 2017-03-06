Znak.com: в Челябинской области похоронили российского солдата, погибшего в Сирии

Обновление: Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о гибели россиянина в Сирии, и рекомендовал обращаться за комментариями по этому поводу в Минобороны.

В Озерске прошли похороны Ивана Слышкина, который, как сообщает Znak.com, погиб в Сирии, где воевал в составе российской группы войск. Официального подтверждения участия Слышкина в сирийской кампании нет.

По информации издания, Слышкин был убит выстрелом снайпера. Никаких других обстоятельств его гибели Znak.com не приводит, но отмечает, что тело погибшего «было доставлено в Озерск его друзьями».

О «трагической» гибели Слышкина ранее сообщало издание Ozersk47.ru. При этом в публикации нет данных о том, что солдат служил в Сирии, но указана дата смерти — 12 февраля 2017 года.

Как пишет Znak.com, Слышкин отправился в Сирию, чтобы «заработать серьезные деньги, в том числе на свадьбу».