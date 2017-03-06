В Сирии убит наемник из военной компании Вагнера

Россиянин Иван Слышкин, погибший во время боев в Сирии, был наемником частной военной компании Вагнера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники, в том числе на бывшего сослуживца Слышкина.

По данным РБК, перед командировкой в Сирию Слышкин проходил подготовку на полигоне Молькино в Краснодарском крае. «Делайте сами вывод, где он служил и кто платил ему деньги», — сказал источник РБК. Считается, что именно в Молькино оборудована тренировочная база военной компании Вагнера.

Девушка погибшего Кристина Гайнутдинова подтвердила РБК, что Слышкин был в Краснодаре. О службе он ничего не рассказывал. «Когда он уехал туда, они заверяли договор о неразглашении, это секретно все было. До этого в Чечне он служил почти два года по контракту», — рассказала Гайнутдинова.

Источник РБК, принимающий участие в операции в Сирии, рассказал, что Слышкин занимался подготовкой бойцов элитного вооруженного формирования сирийской армии. Он был убит снайпером 12 февраля во время разведывательной операции.

Издание Znak.com ранее сообщило о похоронах Ивана Слышкина, которые прошли в городе Озерск Челябинской области. Знакомый погибшего Дмитрий Машнов рассказал РБК, что на похоронах не было представителей министерства обороны РФ. Официально министерство никак не комментировало сообщения о гибели Слышкина.