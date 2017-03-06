Закажите цветы на 8 Марта! Всем читателям «Медузы» -10% floraexpress.ru

«Коммерсант» рассказал подробности ранения российского генерала в Сирии. С ним погибли четверо военных

Коммерсант
05:30, 6 марта 2017
Требует подтверждения

Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии, когда бронемашина генерал-майора Петра Милюхина подорвалась на радиоуправляемом фугасе. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ, сообщает «Коммерсант».

О гибели четырех военных советников Минобороны официально сообщало в конце февраля, но не приводило деталей происшествия. В ведомстве также не рассказывали, что в машине с ними находился Милюхин.

По данным «Коммерсанта», инцидент произошел 16 февраля, когда генерал и пятеро военнослужащих ехали из района аэродрома Тияс в сторону Хомса. Бронемашину Милюхина подорвали, а по колонне открыли огонь. Из шести человек, находившихся в машине, четверо погибли. Милюхин находится в московском госпитале имени Бурденко, судьба еще одного военнослужащего неизвестна.

О тяжелом ранении Милюхина стало известно в начале марта. Сообщается, что взрывом фугаса ему оторвало обе ноги, осколок выбил глаз. Сейчас, по данным «Коммерсанта», угроза жизни генерала отсутствует.
Как отмечает издание, Милюхин стал самым высокопоставленным российским офицером, раненым в ходе сирийской операции. Официально Минобороны пока никак не прокомментировало сообщения о ранении генерала.
За полтора года российской операции в Сирии погибли 27 военнослужащих.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться