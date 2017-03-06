«Коммерсант» рассказал подробности ранения российского генерала в Сирии. С ним погибли четверо военных

Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии, когда бронемашина генерал-майора Петра Милюхина подорвалась на радиоуправляемом фугасе. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ, сообщает «Коммерсант».

О гибели четырех военных советников Минобороны официально сообщало в конце февраля, но не приводило деталей происшествия. В ведомстве также не рассказывали, что в машине с ними находился Милюхин.

По данным «Коммерсанта», инцидент произошел 16 февраля, когда генерал и пятеро военнослужащих ехали из района аэродрома Тияс в сторону Хомса. Бронемашину Милюхина подорвали, а по колонне открыли огонь. Из шести человек, находившихся в машине, четверо погибли. Милюхин находится в московском госпитале имени Бурденко, судьба еще одного военнослужащего неизвестна.