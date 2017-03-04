Руины руин. Какие памятники «Исламское государство» разрушило в древней Пальмире

Сирийские войска при поддержке российской авиации 2 марта 2017 года вновь отбили древнюю Пальмиру у боевиков «Исламского государства». Первые кадры из города подтверждают увиденное на спутниковых снимках в январе и феврале: из шестнадцати колонн изящного тетрапилона уцелели только четыре, взорван фасад римского театра. Но большая колоннада, одна из самых запоминающихся достопримечательностей города, все еще стоит. Полный масштаб потерь будет оценен только после разминирования Пальмиры. По просьбе «Медузы» журналистка Юлия Штутина рассказывает о разрушении памятников в древнем городе.

Напомним некоторые эпизоды из истории Пальмиры, соединившей в себе в начале нашей эры черты Востока и Запада.

К 272 году нашей эры оазис Пальмира был богатым торговым центром, стоявшим на перекрестье торговых путей Передней Азии и Леванта, и столицей процветающего государства, контролировавшего большой регион на территории современной Сирии. Царица Зенобия попыталась защитить независимость своей страны от римлян, но ее армия не смогла противостоять империи, и Пальмира была сдана. Войска императора Аврелиана основательно разрушили главные общественные здания города, в том числе храм бога Бела.

В эпоху поздней империи кое-что в городе было восстановлено, например, тот же храм Бела. Римляне при Диоклетиане в самом начале IV века нашей эры построили укрепленный лагерь для I Иллирийского легиона. Его во второй половине XX века нашли и раскопали археологи из Варшавского университета.

В 527 году император Юстиниан повелел восстановить городские стены и отремонтировать церкви.

При Омейядах и Аббасидах (VII—XI вв.) Пальмира была уже небольшим, но все еще важным торговым городом. С проникновением сельджуков в Сирию она постепенно теряла свое значение, и за ее памятниками уже никто не следил.

В эпоху Оттоманской империи (XVI — начало XX вв.) Пальмира окончательно превратилась в деревню у стен древних храмов.

С 1920 года, когда Франция получила мандат на управление Сирией, начались систематические обследования пальмирских древностей. Французские исследователи были так вдохновлены найденным, что убедили правительство построить новую деревню в стороне от руин и переселить туда всех жителей, а древний город превратить в музей под открытым небом. Проект был завершен в 1932 году.

В 1959 году польский археолог Казимеж Михаловский и его команда начали раскопки римского лагеря эпохи Диоклетиана. Экспедиция Варшавского университета проработала в Пальмире до 2011 года — дольше, чем кто-либо. Последний руководитель польских археологов в Пальмире, профессор Михал Гавликовкий, в интервью The Art Newspaper осенью 2016 года говорил, что по его оценкам до 80 процентов наследия Пальмиры до сих пор не изучено, — то есть не то что не опубликовано, а даже не раскопано.

В 1980 году Пальмира вошла в число памятников всемирного культурного наследия.

В 2011 году польские археологи последними из западных ученых покинули Пальмиру. В городе остались сотрудники музея, в том числе его бывший директор Халед Асад. Уже в 2013-м наблюдатели сообщали, что артиллерийские снаряды повредили фасад храма Бела, а колонны иссечены шрапнелью. Правительственные войска Сирии в это время находились в черте города, а повстанцы — в окрестностях.

К началу 2015 года стало ясно, что наибольшую угрозу для города представляют не участники гражданской войны в Сирии, а стремительно наступавшие отряды «Исламского государства», уже печально прославившиеся в Ираке не только зверствами против мирного населения, но и целенаправленным уничтожением библиотек, музеев и памятников архитектуры.

21 мая 2015 года Пальмира пала. Сообщалось, что дирекции местного музея незадолго до штурма удалось отправить в Дамаск ряд экспонатов. Уже 27 мая появилось первое видео «Исламского государства» из Пальмиры: оператор запечатлел расстрел пленных в римском амфитеатре.

27 июня боевики ИГ уничтожили 15-тонную статую льва, украшавшего вход в городской музей.

18 августа боевики обезглавили 83-летнего Халеда Асада на глазах жителей города.

23 августа был взорван храм Баалшамина.

30 августа взрывчаткой уничтожили храм Бела.

В сентябре стало известно об утрате главных памятников пальмирского некрополя: его взрывали несколько раз на протяжении лета 2015 года.

В октябре боевики уничтожили триумфальную арку — едва ли не самый известный памятник Пальмиры.

27 марта 2016 года правительственные войска Сирии при поддержке российских ВВС отбили город у «Исламского государства», и Запад впервые смог оценить масштабы разрушений не по спутниковым снимкам, а с земли. Оказалось, что варварски уничтожен музей, взорвана цитадель, расположенная чуть в стороне от античной части города, в руинах лежат храмы, город заминирован.

5 мая в амфитеатре Пальмиры с концертом выступил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В декабре 2016 года ИГ вновь вытеснило сирийские правительственные войска из Пальмиры.

20 января 2017 года появились первые фотографии, свидетельствующие о том, что боевики взорвали тетрапилон и повредили театр в Пальмире. В начале февраля съемка министерства обороны РФ подтвердила эту информацию.

2 марта сирийские войска вновь вошли в Пальмиру. Появились первые кадры, свидетельствующие о состоянии памятников.

Взорванный тетрапилон в Пальмире, Сирия. 4 марта 2017 года Фото: Михаил Алаеддин / Sputnik / Scanpix / LETA

Директор департамента древностей и музеев Сирии (DGAM) Маамун Абдулкарим как и год назад прокомментировал увиденное на фотографиях в духе «могло быть хуже». Если вспомнить, как целенаправленно боевики «Исламского государства» уничтожали памятники доисламского искусства в Ираке, в частности, в Мосуле — при помощи перфораторов и кувалд, то Абдулкарима можно понять. Кроме того, ему как государственному чиновнику по должности полагается быть более оптимистичным.

Зато представители сирийской оппозиции настроены скептически. Они полагают, что возвращение Пальмиры под контроль правительственных войск — политический жест, и не исключают того, что «Исламское государство» сможет вновь отбить город. «Следить за игрой Асада в Пальмиру — все равно что следить за Томом и Джерри», — цитирует Deutsche Welle Насра аль-Харири, главу делегации оппозиционеров на межсирийских переговорах в Женеве.

Из всех акций «Исламского государства» по уничтожению памятников культуры разрушение Пальмиры произвело на Запад наибольшее впечатление. За последний год было реализовано несколько проектов разного объема, связанных с воссозданием — физическим ли, виртуальным ли — утраченного. Вот часть из них:

По просьбе департамента древностей Сирии польские эксперты вскоре после первого освобождения города собрали в залах пальмирского музея фрагменты статуй и увезли их в Дамаск для реставрации.

В апреле 2016 года Институтом цифровой археологии была воссоздана триумфальная арка, ее установили в Лондоне на Трафальгарской площади. Из Великобритании она отправилась в Нью-Йорк, а 25 марта 2017 года она обретет постоянный дом в итальянском городке Арона (Пьемонт).

Департамент древностей и музеев Сирии попросил французскую компанию Iconem создать цифровые модели разрушенных объектов в Пальмире с учетом гипотетической динамики взрывов: так будущим реставраторам будет проще искать и идентифицировать фрагменты зданий и сооружений.

В феврале 2017 года Институт Гетти (Лос-Анджелес) открыл виртуальную выставку «Наследие древней Пальмиры», посвященную городу, истории его изучения и его влиянию на искусство Запада в Новое время.

Для европейских путешественников XVIII и XIX веков Пальмира была осязаемым осколком далекого прошлого. Если будущим поколениям повезет и они увидят город отреставрированным, Пальмира станет памятником уважения к памятникам.

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