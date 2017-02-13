Минобороны РФ показало взорванные памятники Пальмиры

Минобороны РФ опубликовало в своем канале в YouTube сделанную со спутника видеозапись Тетрапилона и входа в амфитеатр, уничтоженных в Пальмире боевиками «Исламского государства».

Видеодоказательства уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры Минобороны России

Видео включает в себя кадры, снятые 6 июня 2016 года, на которых Тетрапилон и вход в амфитеатр целы, и запись, сделанную 5 февраля 2017 года, где эти сооружения уже разрушены.