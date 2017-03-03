Римский театр в Пальмире. До и после захвата террористами

Террористы «Исламского государства», во второй раз захватив Пальмиру в декабре 2016 года, продолжили уничтожать древние памятники. В частности, они взорвали вход в римский театр и разрушили часть его сцены. После того как сирийская правительственная армия при поддержке российской авиации выбила боевиков из Пальмиры, появились фотографии разрушений. «Медуза» показывает, как выглядел римский театр до и после захвата города боевиками.