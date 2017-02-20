В Сирии погибли четыре российских военных советника

Четыре российских военных советника погибли в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

Еще двое российских военнослужащих, говорится в сообщении оборонного ведомства, получили ранения.

Взрывное устройство, сообщило Минобороны, сработало 16 февраля на пути автоколонны сирийских правительственных сил, в составе которой ехал автомобиль с российскими военными.

Колонна ехала с аэродрома Тияс в направлении города Хомс. Бомба, подчеркивается в сообщении, была радиоуправляемой.

16 февраля в Сирии погиб 31-летний старший лейтенант российской армии Вадим Магамуров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на его близких. По информации газеты, он «попал под пулеметный огонь противника»; в какой провинции Сирии это произошло, не сообщается. В 2014 году Магамуров принимал участие в боевых действиях в Донецкой области Украины, сообщили «Коммерсанту» его родственники.

Пензенское издание «Наш город» сообщило, что в городе 19 февраля прошли похороны майора Павла Козаченко, погибшего в районе Пальмиры при выполнении задания. По информации издания, он погиб, подорвавшись на фугасе. Когда это произошло, не сообщается.