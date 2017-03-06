КНДР объявила посла Малайзии персоной нон грата
Северная Корея объявила посла Малайзии персоной нон грата. Агентство Reuters сообщает, что посол должен будет покинуть КНДР в течение 48 часов.
4 марта Малайзия объявила о высылке посла Северной Кореи. Малайзийское издание The Star сообщает, что утром 6 марта посол покинул страну.
13 февраля в Малайзии был убит Ким Чен Нам, брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Полиция установила, что его отравили нервно-паралитическим веществом VX.
Малайзия подозревает в причастности к убийству власти КНДР. Северная Корея заявила, что Ким Чен Нам, вероятно, умер от сердечного приступа.
В начале марта Малайзия объявила об отмене безвизового режима с Северной Кореей.