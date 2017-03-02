Малайзия отменила безвизовый режим с КНДР после убийства Ким Чен Нама

Малайзия с 6 марта отменяет безвизовый режим с Северной Кореей, объявил вице-премьер страны Ахмад Захид Хамиди.

Он не назвал конкретных причин такого решения, но заметил, что это связано с вопросами национальной безопасности. До сих пор граждане КНДР и Малайзии могли путешествовать между двумя странами, просто предъявляя загранпаспорта.

2 марта также стало известно, что Малайзия отпустит единственного гражданина КНДР, который был задержан в связи с убийством Ким Чен Нама — старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.