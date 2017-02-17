Убийство брата Ким Чен Ына: кто за этим стоит? Все слухи и версии

13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит Ким Чен Нам, 45-летний сын Ким Чен Ира и брат лидера КНДР Ким Чен Ына. По подозрению в причастности к убийству арестованы три человека, неофициальные данные свидетельствуют, что убить Ким Чен Нама могли агенты северокорейских спецслужб. «Медуза» рассказывает, что известно о подозреваемых в убийстве сына Ким Чен Ына — и почему его могли убить.

Подозреваемые

Как установила малайзийская полиция, покушение на Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура совершили две женщины. Одна из них попала на камеры наблюдения — на девушке в день убийства был свитшот с надписью LOL. Ее задержали.

У нее нашли документы гражданки Вьетнама на имя Доан Тхи Хуонг; ей 18 лет. Известно, что 11 февраля она зарегистрировалась в отеле Qlassic Hotel в Куала-Лумпуре в самой дешевой комнате без окон и хотела остаться еще на несколько дней, но по каким-то причинам переехала в отель CityView. Администраторы CityView запомнили, что у нее были чемодан и большой плюшевый медведь, она хорошо говорила по-английски.

Девушка попросила у персонала ножницы и отстригла себе волосы в номере. Утром в день убийства Ким Чен Нама она выглядела спокойной, пишет малайзийское издание New Straits Times. Девушка пожаловалась, что в номере не работает интернет, а когда ей сказали, что его не починят до полудня, то выписалась из номера и переехала в третий отель.

Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / Scanpix / LETA

Девушку задержали в среду, 15 февраля, в том же терминале аэропорта Куала-Лумпура, где был убит Ким Чен Нам. Полиции она сказала, что ее втянули во что-то, напоминавшее безвредный розыгрыш — возможно, для какого-нибудь телешоу.

Вторая задержанная — из Индонезии, ее зовут Сити Аишах. Согласно найденным при ней документам, ей 25 лет. Девушка почти всю жизнь прожила в бедном районе Джакарты, но в 2012 году переехала в Малайзию после развода с мужем. Ее сын остался в Индонезии. В конце января она приехала в Джакарту навестить ребенка, и, как говорят ее знакомые, выглядела похудевшей и нездоровой.

В Джакарте девушка работала швеей, а когда жила в Куала-Лумпуре, зарабатывала в ночном клубе. Предположительно, к ней незадолго до покушения на Ким Чен Нама подошел некий мужчина в клубе и предложил около 100 долларов за то, чтобы «подшутить» над неким человеком.

Есть и третий задержанный — это 26-летний малайзиец Мухаммад Фарид бин Джалалудин, с которым, по данным полиции, встречается Аишах. Роли всех трех задержанных в покушении на Ким Чен Нама не называются, но вьетнамка Доан Тхи Хуонг, судя по всему, была одной из двух женщин, отравивших брата лидера КНДР. Еще нескольких человек разыскивают; это, вероятно, те самые люди, которые попросили задержанных девушек поучаствовать в «розыгрыше».

Версии

Ким Чен Нам приехал в Малайзию на пару недель, 13 февраля он собирался уехать в Макао, где живет с начала нулевых. Как пишет южнокорейкое издание The Korea Times, Нам мог унаследовать от Ким Чен Ира крупную сумму денег, поэтому жил безбедно. По слухам, он также контролировал счета своего дяди Чан Сон Тхэка, некогда второго человека в КНДР, которого казнили в 2013 году.

В соответствии с одной из версий, обсуждаемых в южнокорейской прессе, Ким Чен Ын приказал брату вернуться домой и помочь стране деньгами, но тот отказался, чем привел лидера КНДР в ярость. Ким Чен Ын якобы угрожал брату убийством. В разведке Сеула утверждают, что попытки организовать покушение на Ким Чен Нама не прекращались последние пять лет.

Еще об одной версии пишет японское агентство Jiji Press: якобы Ким Чен Ын опасался, что его брат может сформировать правительство Северной Кореи в изгнании и возглавить его. Слухи о том, что северокорейские перебежчики планируют организовать правительство в изгнании, ходили с октября 2016 года, но Ким Чен Нам в этих планах не упоминался (хотя он известен как противник режима Пхеньяна).

Тело Ким Чен Нама пока находится в Малайзии, проведено его вскрытие, но о результатах не сообщается. Яд, которым был отравлен Нам, не установлен. Северная Корея официально отреагировала на смерть Нама только заявлением о том, что результаты вскрытия нельзя будет считать достоверными. Ранее КНДР пыталась по неофициальным каналам добиться скорейшей выдачи тела и воспрепятствовать вскрытию, но Малайзия в этом отказала.