Малайзия выслала северокорейского посла

Решение связано с заявлениями посла об убийстве Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. 4 марта дипломат заявил, что КНДР не доверяет малайзийским властям, которые занимаются расследованием происшедшего. В ответ правительство Малайзии потребовало извинений, но их не последовало.

МИД Малайзии объявило персоной нон грата посла КНДР в Куала-Лумпуре Кана Чхоля. Северокорейскому дипломату предписано покинуть территорию страны в течение ближайших 48 часов.

Официально Малайзия не выдвигала против КНДР обвинений в убийстве Ким Чен Нама, однако существуют подозрения, что Пхеньян причастен к его смерти (англ. яз.).

Ким Чен Нам, который приходился старшим братом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, был убит13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По версии следствия, две женщины набросили ему на лицо платок с отравляющим веществом.

Обе предполагаемые исполнительницы убийства были задержаны. После случившегося Малайзия отменила безвизовый режим с КНДР.

В Пхеньяне 2 марта заявили, что Ким Чен Нам, скорее всего, умер от сердечного приступа.