ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-50

ЦБ объявил об отзыве лицензии у Татфондбанка, занимавшего 42-е место в России по размеру активов.

Ненадлежащая оценка кредитных рисков руководством Татфондбанка, говорится в сообщении регулятора, привела к тому, что кредитная организация полностью утратила капитал.

«Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО „Татфондбанк“ с привлечением государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным», — заявил ЦБ.

Одновременно лицензия была отозвана у другого банка из Татарстана, связанного с Татфондбанком, — Интехбанка. Эта кредитная организация, объявил регулятор, также полностью утратила собственный капитал. Интехбанк занимал 138-е место в России по размеру капиталов.

Также 3 марта ЦБ принял решение об отзыве лицензии у казанского Анкор банка из-за утраты капитала. Анкор банк, также связанный с Татфондбанком, занимал 233-е место в России.

Кроме того, регулятор удовлетворил просьбу Межрегионального почтового банка об аннулировании лицензии на банковскую деятельность. Эта кредитная организация занимала 475-е место в банковской системе России.

Интехбанк, Анкор банк и Межрегиональный почтовый банк участвовали в системе страхования вкладов. Выплаты их вкладчикам будут проведены в установленные законом сроки, сообщил ЦБ.