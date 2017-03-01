Зампред правления обанкротившегося Татфондбанка задержан в Подмосковье

Заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов задержан в Московской области по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД по республике Татарстан.

«В настоящее время задержанный доставлен в Казань», — говорится в сообщении МВД по региону.

Мещанов находился в федеральном розыске по делу о хищении средств, переданных в доверительное управление дочерней структуре Татфондбанка — «ТФБ-Финанс».

Правоохранительные органы Татарстана, как сообщалось, получили более 100 заявлений от вкладчиков «ТФБ-Финанс». Сумма причиненного им ущерба предварительно оценивается более чем в 90 миллионов рублей.