Зампред правления обанкротившегося Татфондбанка задержан в Подмосковье
Заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов задержан в Московской области по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД по республике Татарстан.
«В настоящее время задержанный доставлен в Казань», — говорится в сообщении МВД по региону.
Мещанов находился в федеральном розыске по делу о хищении средств, переданных в доверительное управление дочерней структуре Татфондбанка — «ТФБ-Финанс».
Правоохранительные органы Татарстана, как сообщалось, получили более 100 заявлений от вкладчиков «ТФБ-Финанс». Сумма причиненного им ущерба предварительно оценивается более чем в 90 миллионов рублей.
Татфондбанк — крупнейшая кредитная организация Татарстана, входивщая в топ-50 банков России по размеру активов.
12 декабря Татфондбанк ввел ограничение на выдачу вкладов и снятие наличных в банкоматах. 15 декабря ЦБ России ввел в банке временную администрацию, а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей.
Татфондбанк являлся участником системы страхования вкладов. Выплаты его вкладчикам были начаты 26 декабря.
В декабре временная администрация также была введена в казанском Интехбанке, связанном с Татфондбанком. Еще несколько работающих в регионе кредитных организаций из-за проблем с Татфондбанком были вынуждены ввести ограничения на выдачу вкладов.