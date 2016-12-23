Крупнейший татарстанский банк разорился. За ним последовал еще один
ЦБ ввел временную администрацию в казанском Интехбанке и объявил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов.
Такое решение, говорится в заявлении регулятора, было принято «в связи с неустойчивым финансовым положением Интехбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».
Временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов введена в Интехбанке сроком на полгода.
Объявление моратория на удовлетворение требования кредиторов является страховым случаем, напомнил ЦБ. Выплаты владчикам банка начнутся в установленные законом сроки.
Интехбанк — второй банк Татарстана, в котором за последние несколько недель была введена временная администрация. 15 декабря ЦБ объявил мораторий на выплаты вкладчикам казанского Татфондбанка, занимавшего по размеру активов 43 место в России, и являвшегося партнером Интехбанка.
На следующий день после введения временной администрации в Татфондбанке руководство Интехбанка ввело ограничения на выдачу средств, объяснив это начавшейся среди вкладчиков паникой. Ограничения на выдачу вкладов ввели и еще несколько татарстанских банков.
Интехбанк по состоянию на 1 декабря занимал 124-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».