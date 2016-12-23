Крупнейший татарстанский банк разорился. За ним последовал еще один

ЦБ ввел временную администрацию в казанском Интехбанке и объявил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов.

Такое решение, говорится в заявлении регулятора, было принято «в связи с неустойчивым финансовым положением Интехбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».

Временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов введена в Интехбанке сроком на полгода.

Объявление моратория на удовлетворение требования кредиторов является страховым случаем, напомнил ЦБ. Выплаты владчикам банка начнутся в установленные законом сроки.