Кремль о расследовании про Медведева: это творчество «известного осужденного гражданина»

Он заметил, что ему нечего добавить к словам пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой, которая также вспомнила о судимостях Навального, но не прокомментировала суть расследования.

«Сообщения СМИ видели. Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле отказались комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о «тайной империи» главы правительства Дмитрия Медведева.

2 марта ФБК опубликовал расследование о домах, яхтах и земельных участках, которыми пользуется Дмитрий Медведев. По версии фонда Навального, российские миллиардеры Алишер Усманов и Леонид Михельсон безвозмездно передавали имущество в собственность некоммерческих организаций, которые связаны с Медведевым.

Один из руководителей организаций, однокурсник Медведева Илья Елисеев заявил, что все компании занимаются законной благотворительной деятельностью.

Общий объем средств, перечисленных в подконтрольные Медведеву фонды, в ФБК оценили в 70 миллиардов рублей.