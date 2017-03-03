Бывшего журналиста The Intercept задержали за угрозы еврейским центрам. Из издания его уволили за выдуманный репортаж

Бывшего журналиста издания The Intercept Хуана Томпсона задержали за звонки в еврейские центры с угрозами. В полиции считают, что он восемь раз грозился заложить бомбу. В частности, он звонил в штаб-квартиру Антидиффамационной лиги в Нью-Йорке. Томпсон задержан в Сент-Луисе.

Сам Томпсон утверждает, что от его имени звонила его бывшая девушка. В полиции склонны считать, что, напротив, он сам несколько раз звонил с угрозами от ее имени.

Хуана Томпсона уволили из The Intercept в январе 2016 года. В своем репортаже он выдумал подробности про чарлстонского стрелка, который убил девять человек в африканской методистской епископальной церкви. Как писал в своем материале Томпсон, преступник устроил стрельбу, поскольку его девушка ушла к чернокожему, что было выдумкой.