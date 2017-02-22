В Сент-Луисе осквернили еврейское кладбище. Мусульманские активисты собрали деньги на его восстановление

В окрестностях Сент-Луиса в ночь на 19 февраля несколько человек повредили более 200 могил на местном еврейском кладбище. Многие из опрокинутых надгробных камней раскололись, но на памятниках не было обнаружено никаких граффити.

Какими мотивами руководствовались злоумышленники и кем они были, пока неизвестно. В полиции пока считают, что произошедшее не было преступлением на почве антисемитизма.

Губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс назвал произошедшее «презренным и трусливым поступком». Он призвал всех желающих прийти на кладбище днем 22 февраля и помочь с уборкой. Грейтенс пообещал, что будет на кладбище сам.

Президент США Дональд Трамп назвал осквернение кладбища «ужасным поступком» и осудил любые проявления антисемитизма, сообщает The New York Times.

Вскоре после того, как стало известно об осквернении кладбища, мусульманские правозащитные организации MPowerChange и CelebrateMercy открыли сбор денег на восстановление кладбища. Заявленная цель в 20 тысяч долларов была достигнута спустя три часа после начала сбора средств.