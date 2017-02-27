В Филадельфии осквернили еврейское кладбище. Мусульмане помогли его восстановить

На еврейском кладбище в Филадельфии опрокинули около 100 надгробий, некоторые из них были разбиты.

Police estimate 75-100 headstones toppled at Mount Carmel Jewish cemetery in Philly. pic.twitter.com/CrxtfGv2cd — Stephanie Farr (@FarFarrAway) February 26, 2017

В восстановлении кладбища решила поучаствовать мусульманская община. Активист Тарек эль-Мессиди рассказал, что когда он приехал на кладбище, там уже были другие мусульмане, помогавшие поднимать надгробия.

Тарек эль-Мессиди неделю назад занимался сбором средств на восстановление кладбища в Сент-Луисе, где были повреждены около 200 могил. Всего удалось собрать около 130 тысяч долларов — значительно больше, чем было необходимо. Активист предложил потратить часть этих денег на восстановление кладбища в Филадельфии.

«Я прошу всех мусульман протянуть руку нашим еврейским братьям и сестрам», — написал эль-Мессиди в своем фейсбуке.