В Филадельфии осквернили еврейское кладбище. Мусульмане помогли его восстановить

The Washington Post
13:58, 27 февраля 2017
Надежный источник

На еврейском кладбище в Филадельфии опрокинули около 100 надгробий, некоторые из них были разбиты.

В восстановлении кладбища решила поучаствовать мусульманская община. Активист Тарек эль-Мессиди рассказал, что когда он приехал на кладбище, там уже были другие мусульмане, помогавшие поднимать надгробия.

Тарек эль-Мессиди неделю назад занимался сбором средств на восстановление кладбища в Сент-Луисе, где были повреждены около 200 могил. Всего удалось собрать около 130 тысяч долларов — значительно больше, чем было необходимо. Активист предложил потратить часть этих денег на восстановление кладбища в Филадельфии.

«Я прошу всех мусульман протянуть руку нашим еврейским братьям и сестрам», — написал эль-Мессиди в своем фейсбуке.

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