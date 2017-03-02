Шойгу заявил о взятии Пальмиры сирийской армией
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации взяли Пальмиру. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, об этом Шойгу доложил Владимиру Путину. Пальмира находилась под контролем боевиков террористической организации «Исламское государство».
Боевики «Исламского государства» захватили Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016-го сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации выбили террористов из города. Эта победа стала самым большим успехом, достигнутым за время российской операции в Сирии. В декабре 2016 года боевики ИГ вновь заняли Пальмиру, причем для захвата города им потребовалось всего несколько дней.
Иракский телеканал Alsumaria 1 марта сообщил об обращении лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, который якобы призвал своих сторонников «прятаться или бежать» в горные районы Ирака и Сирии.
В Ираке продолжается наступление правительственной армии и нерегулярных формирований на город Мосул, находящийся под контролем террористов. Боевики фактически окружены, главные дороги из города блокированы.