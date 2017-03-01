Лидер ИГ призвал сторонников «прятаться или бежать»

Alsumaria
15:42, 1 марта 2017
Ненадежный источник

Лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади распространил «прощальное обращение» к сторонникам, в котором призвал сторонников «прятаться или бежать» в горные районы Ирака и Сирии на фоне поражений. Об этом сообщает иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в провинции Ниневия, где последние полгода продолжаются бои за Мосул.

Иностранных боевиков ИГ лидер террористов якобы призвал возвращаться домой или становиться смертниками.

Обращение, по данным телеканала, было распространено 28 февраля в кругу состоящих в рядах ИГ священнослужителей. Подтверждения этой информации из других источников нет.

По словам источника телеканала, многие высокопоставленные боевики из ИГ бежали с территории Ирака в Сирию после поражений в последние недели.

Террористы из «Исламского государства» контролируют территории в Ираке и в Сирии. С осени 2016 года иракским военным при поддержке международной коалиции отбить у боевиков значительную часть Мосула — крупнейшего города, находившегося под контролем террористов. Как пишет Reuters, 1 марта была захвачена последняя крупная дорога, ведущая из подконтрольных ИГ районов Мосула.
В феврале 2016 года «Исламское государство» также потеряло город Эль-Баб, который удерживало с 2013 года. Под контролем террористов остается, в частности, сирийская Ракка, которую называют «столицей» ИГ. Наступление на этот город ведут курдские повстанцы.

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