Лидер ИГ призвал сторонников «прятаться или бежать»

Лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади распространил «прощальное обращение» к сторонникам, в котором призвал сторонников «прятаться или бежать» в горные районы Ирака и Сирии на фоне поражений. Об этом сообщает иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в провинции Ниневия, где последние полгода продолжаются бои за Мосул.

Иностранных боевиков ИГ лидер террористов якобы призвал возвращаться домой или становиться смертниками.

Обращение, по данным телеканала, было распространено 28 февраля в кругу состоящих в рядах ИГ священнослужителей. Подтверждения этой информации из других источников нет.

По словам источника телеканала, многие высокопоставленные боевики из ИГ бежали с территории Ирака в Сирию после поражений в последние недели.