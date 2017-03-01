Матвиенко выступила за сохранение в УК статьи, по которой осудили Дадина
Спикер Совета Федерации Валентина Мативенко считает, что статью о неоднократных нарушениях правил проведения митингов следует сохранить в Уголовном кодексе, но уточнить ее формулировки.
«Нужно внимательно проанализировать содержание этой статьи, посмотреть необходимость уточнения тех или иных положений, чтобы не было двойных трактовок,», — сказала Матвиенко.
В случае с Ильдаром Дадиным, осужденным по этой статье, по мнению спикера Совфеда, «были применены избыточные меры».
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что статью 212.1 нужно убрать из УК. Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев также поддержал отмену статьи о неоднократных нарушениях на митингах, подчеркнув при этом, что это его личная точка зрения, а не позиция суда.
Единственным осужденным в России по статье 212.1 УК РФ был Ильдар Дадин, приговоренный в конце 2015 года, к 2,5 года колонии.
Конституционный суд, рассмотрев обращение защиты Дадина, признал статью 212.1 УК РФ соответствующей основному закону, но требующей уточнения формулировок.
Приговор Дадину Конституционный суд рекомендовал пересмотреть. Верховный суд отменил приговор Дадину, и 26 февраля он вышел на свободу.