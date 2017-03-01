Матвиенко выступила за сохранение в УК статьи, по которой осудили Дадина

Спикер Совета Федерации Валентина Мативенко считает, что статью о неоднократных нарушениях правил проведения митингов следует сохранить в Уголовном кодексе, но уточнить ее формулировки.

«Нужно внимательно проанализировать содержание этой статьи, посмотреть необходимость уточнения тех или иных положений, чтобы не было двойных трактовок,», — сказала Матвиенко.

В случае с Ильдаром Дадиным, осужденным по этой статье, по мнению спикера Совфеда, «были применены избыточные меры».