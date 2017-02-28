Квартиру Зои Световой обыскивали более десяти часов

Следователи завершили обыск в квартире журналистки и правозащитницы Зои Световой. Он продолжался более десяти часов — следователи пришли к Световой в 11 утра.

О завершении мероприятия сообщила присутствовавшая в квартире адвокат Анна Ставицкая. Примерно за два часа до этого она написала, что началась сверка протокола обыска с изъятыми носителями информации.

Как отмечает сын Световой Тимофей Дзядко, следователи скопировали с компьютеров и других электронных устройств всю информацию. Технику после этого изъяли.

По словам адвоката Сергея Бадамшина, обыск прошел с «целым рядом существенных процессуальных нарушений», передает «Интерфакс».

Анна Ставицкая рассказала, что санкцию на обыск 18 января дала судья Басманного суда Москвы Елена Ленская. Руководил обыском следователь Руслан Нигматуллин.

Следственный комитет РФ сообщил, что обыск прошел в рамках расследования так называемого «дела ЮКОСа». В заявлении СК говорится, что он «не связан с профессиональной или правозащитной деятельностью Световой, а направлен исключительно на проверку обстоятельств легализации денежных средств, похищенных Ходорковским и другими действовавшими совместно с ним лицами».

После ухода следователей Зоя Светова заявила журналистам, что считает настоящей причиной обысков свою профессиональную деятельность, а не «дело ЮКОСа», к которому она, по ее словам, не имеет отношения. Она также предположила, основываясь на одной из реплик следователей, что ее телефон прослушивается. Светова сообщила, что ее адвокаты намерены направить жалобу в Европейский суд по правам человека.