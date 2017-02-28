К координатору Gulagu.net Елене Абдуллаевой пришли с обыском

К правозащитнице Елене Абдуллаевой, координатору проекта Gulagu.Net и бывшему члену Общественной наблюдательной комиссии Москвы, пришли с обыском. Об этом сообщил в фейсбуке основатель Gulagu.Net Владимир Осечкин.

С чем связаны обыски, Осечкин не уточнил. По его словам, ему самому 28 февраля пришла повестка с требованием явиться в Следственный комитет.

«Это уже второй по счету обыск за день, с утра сотрудники спецслужб обыскивают квартиру еще одной экс-члена ОНК Мск Зои Световой», — написал Осечкин.

По словам зампредседателя ОНК Москвы Евы Меркачевой, которой удалось дозвониться до Абдуллаевой, «оперативники якобы ищут краденный телефон за три тысячи рублей», объясняя при этом, что правозащитница «слишком активная».

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