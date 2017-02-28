К координатору Gulagu.net Елене Абдуллаевой пришли с обыском

Владимир Осечкин
15:43, 28 февраля 2017
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К правозащитнице Елене Абдуллаевой, координатору проекта Gulagu.Net и бывшему члену Общественной наблюдательной комиссии Москвы, пришли с обыском. Об этом сообщил в фейсбуке основатель Gulagu.Net Владимир Осечкин.

С чем связаны обыски, Осечкин не уточнил. По его словам, ему самому 28 февраля пришла повестка с требованием явиться в Следственный комитет.

«Это уже второй по счету обыск за день, с утра сотрудники спецслужб обыскивают квартиру еще одной экс-члена ОНК Мск Зои Световой», — написал Осечкин.

По словам зампредседателя ОНК Москвы Евы Меркачевой, которой удалось дозвониться до Абдуллаевой, «оперативники якобы ищут краденный телефон за три тысячи рублей», объясняя при этом, что правозащитница «слишком активная».

Новость дополняется.
28 февраля оперативники пришли с обыском к правозащитнице и журналистке Зое Световой, участнице движения «Открытая Россия» и бывшему члену ОНК Москвы. В СК заявили, что обыски связаны не с ее правозащитной деятельностью, а с «делом ЮКОСа» — у Световой якобы могут быть документы «об обстоятельствах перевода в РФ и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных М.Ходорковским и его соучастниками».
Социальная сеть Gulagu.Net занимается мониторингом нарушения прав заключенных и сбора информации о незаконных действиях сотрудников ФСИН.

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