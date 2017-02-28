К правозащитнице Зое Световой пришли с обыском по «первому делу ЮКОСа». Главное

Утром 28 февраля в квартиру к правозащитнице и сотруднице проекта «Открытая Россия» (создан бывшим главной ЮКОСа Михаилом Ходорковским) Зое Световой пришла с обыском следственная группа Следственного комитета России. Как сообщила адвокат Анна Ставицкая, следственные мероприятия проводятся в рамках «первого дела ЮКОСа», возбужденного 14 лет назад, в 2003 году. Следователи полагают, что похищенные у государства деньги отмываются через общественные организации и частных лиц. «Медуза» рассказывает о том, что известно об обыске у Зои Световой.

Утром 28 февраля к сотруднице проекта и правозащитнице пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила представляющая интересы Зои Световой адвокат Анна Ставицкая. По словам сына Световой журналиста Тимофея Дзядко обыск начался в 11 утра. К Световой в дверь постучали и сказали, что принесли повестку и попросили расписаться. Правозащитница открыла дверь, после этого ей предъявили постановление об обыске.

Обыск проводила следственная группа из 12 человек, сообщили в «Открытой России». По ее данным, группой руководит следователь по особо важным делам Нигматуллин (его имя не сообщается). Издатель «Медузы» Илья Красильщик, оказавшийся рядом с домом Зои Световой, сообщил, что в квартире находятся «человек десять, не в форменной одежде», при этом они «не показывают документы». По его словам, около 12:40 в квартиру зашел адвокат Сергей Бадамшин; в 14:00 на лестничной клетке собралось больше десяти журналистов и общественных деятелей, в том числе писательница Людмила Улицкая, назвавшая происходящее «нелепостью» и «ужасным знаком» и исполнительный директор правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев.

Анна Ставицкая сообщила в фейсбуке, что следователи запретили пользоваться телефонами всем, кто находится внутри квартиры. «Зашел корреспондент „Дождя“, начал снимать все происходящее на телефон. Теперь следователь хочет изъять телефон. У Зои огромное количество книг, все книги перебирают. Дочка Зои гуляла с собакой в сопровождении сотрудников. Боятся, что Зоя что-то, видимо, через собаку вынесет из квартиры :))», — написала Ставицкая. Телефоны Ставицкой и Световой были недоступны.

«Опера ФСБ с интересом изучают найденный в документах протокол обыска у родителей Зои Световой, произведённого в 80-х», — написал в твиттере адвокат Бадамшин (отец Зои Световой — Феликс Светов — был диссидентом, вступался в защиту писателей Александра Солженицына, Юлия Даниеля и Андрея Синявского, публиковался на Западе, сам был исключен из Союза писателей. В 1985 году его осудили за антисоветскую агитацию и пропаганду — прим. «Медузы»).

Людмила Улицкая в подъезде, где проходят обыски Фото: «Медуза»

Обыск проходит в рамках «первого дела ЮКОСа», открытого в 2003 году по факту хищения денежных средств у государства. «С точки зрения следствия, из этих похищенных средств происходит финансирование различных организаций, физических лиц, в том числе, Зои Световой. В целях отыскания разных доказательств и проводится обыск. Сейчас перекачивают информацию с разных компов и смотрят документы», — говорит Анна Ставицкая. «Обыски у Световой проводятся по „делу ЮКОСа“, это обычная рутинная процедура, которая не обернется наделением правозащитницы каким-либо процессуальным статусом», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией». По словам собеседника агентства, следователи считают, что похищенные фигурантами у государства средства «отмываются через финансирование различных организаций и конкретных лиц».

Людмила Улицкая об обыске у Зои Световой Meduza

К моменту публикации материала обыск продолжался почти четыре часа; он все еще идет.