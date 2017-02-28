К правозащитнице Зое Световой пришли с обыском
В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к журналистке и правозащитнице Зое Световой. Об этом сообщила адвокат Анна Ставицкая, которая выехала к ней.
Сын Световой Тимофей Дзядко рассказал, что обыск проходит «по делу ЮКОСа и „Открытой России“». Следователи пришли в квартиру журналистки в 11 утра.
Обыск, как отметили в «Открытой России», где работает журналистка, проходит в рамках «материнского» дела ЮКОСа 2003 года. Всего в следственной группе, которая пришла к Световой, 12 человек.
Следователи и ранее проводили обыски у сотрудников движения «Открытая Россия», созданного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Серия обысков прошла в конце 2015 года, причем их проводили в рамках первого дела ЮКОСа, возбужденного в 2003 году.
Тогда эти обыски связывали с тем, что следствие пыталось проверить законность получения акций ЮКОСа людьми, которые потом предъявляли России иски в международных судах от лица компании.