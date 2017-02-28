К правозащитнице Зое Световой пришли с обыском

В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к журналистке и правозащитнице Зое Световой. Об этом сообщила адвокат Анна Ставицкая, которая выехала к ней.

Сын Световой Тимофей Дзядко рассказал, что обыск проходит «по делу ЮКОСа и „Открытой России“». Следователи пришли в квартиру журналистки в 11 утра.

Обыск, как отметили в «Открытой России», где работает журналистка, проходит в рамках «материнского» дела ЮКОСа 2003 года. Всего в следственной группе, которая пришла к Световой, 12 человек.