Обыск у Зои Световой назвали «обычной рутинной процедурой»

Обыск у журналистки и правозащитницы Зои Световой проходит в рамках «обычной рутинной процедуры». Об этом сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

По словам неназванного собеседника агентства, это «не обернется наделением правозащитницы каким-либо процессуальным статусом».

«Обычная техническая работа. Много шума из ничего», — сказал источник.

Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы Световой, рассказала, что следователи просматривают найденные в квартире документы и скачивают информацию с компьютеров. Обыск проходит в рамках дела о хищении компанией ЮКОС государственных средств, которые затем, как предполагается, пошли на финансирование «Открытой России», где работает Светова.