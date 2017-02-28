Обыск у Зои Световой назвали «обычной рутинной процедурой»
Обыск у журналистки и правозащитницы Зои Световой проходит в рамках «обычной рутинной процедуры». Об этом сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.
По словам неназванного собеседника агентства, это «не обернется наделением правозащитницы каким-либо процессуальным статусом».
«Обычная техническая работа. Много шума из ничего», — сказал источник.
Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы Световой, рассказала, что следователи просматривают найденные в квартире документы и скачивают информацию с компьютеров. Обыск проходит в рамках дела о хищении компанией ЮКОС государственных средств, которые затем, как предполагается, пошли на финансирование «Открытой России», где работает Светова.
Собеседник «Интерфакса» подтвердил, что обыски проводятся по делу ЮКОСа, возбужденному в 2003 году. Ранее стало известно, что к Световой утром 28 февраля пришла следственная группа из 12 человек.
Зоя Светова — не первая сотрудница «Открытой России», к которой приходят с обыском по делу ЮКОСа. Сразу несколько таких обысков прошли в 2015 и 2016 годах.
В Следственном комитете заявляли, что пытаются выяснить, каким образом акции ЮКОСа оказались у людей, которые затем от имени компании предъявили России иски в международных судах.